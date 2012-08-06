Кабмин сменил человека, который контролирует продажу имущества армии

Соответствующее распоряжение Кабмина №537 от 6 августа опубликовано на правительственном портале.

Ранее директором «Укрспецторга» был Анатолий Безверхний, который в апреле 2012 г. был уволен с этой должности по собственному желанию.

Справка УНИАН. ГСП «Укрспецторг» было создано в феврале 2009 года для продажи избыточного военного имущества. Предприятию предоставлены полномочия по реализации на внутреннем рынке военного имущества, пригодного для дальнейшего использования, но не применяемого в повсеместной деятельности войск, и избыточного военного имущества.