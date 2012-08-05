Оппозиционеры принесли Тимошенко 365 роз - их не пустили

Лидерам Объединенной оппозиции «Батькивщина» не позволили встретиться с заключенной экс-премьер-министром Украины Юлией Тимошенко в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, где она находится на лечении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после посещения больницы сказал председатель Совета Объединенной оппозиции Арсений Яценюк.

«Как и ожидалось, они не позволили нам встретиться с Юлией Владимировной Тимошенко. Мы оставили возле конвойных цветы и обращаемся публично к руководству Государственной пенитенциарной службы Украины и главного врача ЦКБ передать цветы Юлии Владимировне», отметил А.Яценюк.

В свою очередь член Совета Объединенной оппозиции Анатолий Гриценко подчеркнул, что сегодня депутаты от оппозиции приняли присягу и поклялись добиться освобождения всех политических узников и «главное – внести системные изменения, чтобы больше никогда в Украине не было политических узников».

Лидеры Объединенной оппозиции за территорией харьковской больницы напротив окон палаты Ю.Тимошенко выпустили в воздух сердце, составленное из воздушных шаров красного и белого цветов.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые в это время проводили митинг перед больницей, встретили акцию лидеров оппозиции возгласами «Юле-волю!»

Как сообщал УНИАН, в воскресенье кандидаты в народные депутаты от Объединенной оппозиции "Батькивщина" поклялись, что освободят Украину от режима Президента Виктора Януковича и освободят из-за решеток политических узников.

Они взяли на себя обязательство в случае избрания в парламент вступить во фракцию «Батькивщина» и ни юридически, ни фактически не выходить из нее на протяжении всего созыва.

Кроме того, кандидаты обязались защищать украинский язык как единый государственный, неуклонно выполнять решение фракции и придерживаться фракционной дисциплины.

В случае принципиального изменения политической позиции, кандидат должен сложить полномочия народного депутата Украины.

Присягу подписали А.Яценюк, А.Гриценко, Григорий Немыря, Сергей Соболев, Борис Тарасюк, Николай Томенко, Николай Княжицкий, Ирина Луценко и Александр Турчинов. После них свои подписи ставили другие кандидаты, которые баллотируются как по спискам, так и в мажоритарных округах.