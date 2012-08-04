В воскресенье над Украиной - воздушные «бои»

Об этом сообщает Правительственный портал.

Тренировки будут происходить в строгом соответствии с требованиями правил авиационной безопасности. Самолеты будут осуществлять пролет над городами без выполнения фигур сложного и высшего пилотажа.

Во время перелетов между городами, в разрешенных мерами безопасности воздушных зонах, экипажи боевых самолетов отработают, в частности, элементы ведения воздушного боя, усовершенствуют навыки выполнения задач по прикрытию воздушного пространства.

После окончания тренировки все самолеты вернутся на аэродромы базирования.