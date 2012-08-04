Королевская обнародовала список - через три дня после съезда
Партия Наталии Королевской "Украина - Вперед!" обнародовала избирательный список, состоящий из 150 кандидатов в депутаты на парламентских выборах, которые состоятся 28 октября 2012 года.
Официальный список опубликован на сайте партии "Украина - Вперед!".
В список в частности вошли:
1 Королевская Наталия Юрьевна
2 Шевченко Андрей Николаевич
3 Ступка Остап Богданович
4 Васько Роман Владимирович
5 Емец Илья Николаевич
6 Никулин Сергей Сергеевич
7 Суслов Евгений Иванович
8 Кочерев Алексей Сергеевич
9 Шевцов Александр Леонидович
10 Зинченко Станислав Леонидович
11 Меллер Роман Семенович
12 Кононова Оксана Юрьевна
13 Смирний Сергей Николаевич
14 Игнатьев Руслан Владимирович
15 Лосинский Сергей Сергеевич
16 Шиманский Владимир Петрович
17 Писоцкий Андрей Анатольевич
18 Кузаконь Дмитрий Викторович
19 Игнатченко Наталия Николаевна
20 Синяев Михаил Александрович
21 Логвиненко Алексей Степанович
22 Элькина Ольга Геннадиевна
23 Селега Вадим Владимирович
24 Бондарь Юрий Борисович
25 Грегори Анна Владимировна
26 Алямкин Владимир Викторович
27 Рахлин Владимир Матвеевич
28 Остапченко Иван Сергеевич
29 Погодин Олег Васильевич
30 Палюх Елена Николаевна
31 Корнейчук Евгений Владимирович
32 Спивак Дмитрий Павлович
33 Ткаченко Владимир Викторович
34 Мамонтов Дмитрий Владимирович
35 Малуша Александр Леонидович
36 Гомоненко Сергей Николаевич
37 Желев Сергей Семенович
38 Саенко Елена Владимировна
39 Панаетов Андрей Владимирович
40 Тельная Елена Юриевна
41 Дзюба Андрей Николаевич
42 Збриский Василий Мирославович
43 Надточий Елена Владимировна
44 Сидоренко Павел Владимирович
45 Демчук Петр Павлович
46 Тягур Юрий Михайлович
47 Онопенко Олег Григорьевич
48 Татарченко Константин Владимирович
49 Максимов Максим Игоревич
50 Слизько Олег Сергеевич
51 Кулик Галина Анатолиевна
52 Касьян Ирина Владимировна
53 Туровская Ирина Викторовна
54 Василенко Михаил
55 Негрич Николай Михайлович
56 Ярема Оксана Богдановна
57 Кузьмич Роман Павлович
58 Орлов Павел Иванович
59 Дябло Сергей Владиславович
60 Курдаченко Лина Анатолиевна
61 Богданов Виталий Владимирович
62 Ластивка Иван Васильевич
63 Яник Игорь Юриевич
64 Невоструєва Оксана Владимировна
65 Демчук Валентин Викторович
66 Марохова Виктория Людмила Алексеевна
67 Юлевич Артем Александрович
68 Кириченко Сергей Алексеевич
69 Новосад Виталий Мирославович
70 Федянович Анна Виталиевна
71 Антоненков Олег Сергеевич
72 Науменко Светлана Михайловна
73 Потяк Ирина Викторовна
74 Петров Олег Дмитриевич
75 Вивсяна Ирина Владимировна
76 Шаримет Андрей Игорович
77 Титарчук Владимир Васильевич
78 Ткачук Юрий Любомирович
79 Амурова Ольга Сергеевна
80 Низковолосов Валерий Леонидович
81 Захарук Николай Николаевич
82 Терновский Андрей Николаевич
83 Пурик Игор Анатолиевич
84 Абрамович Анна Викторовна
85 Пархоменко Александр Сергеевич
86 Хоменко Елена Григорьевна
87 Штогрин Виктор Васильевич
88 Семенюк Валерий Леонидович
89 Драбовский Алексей Михайлович
90 Костенко Лариса Геннадиевна
91 Колотухина Лилия Сергеевна
92 Вардзаль Александр Григорьевич
93 Кибукевич Анатолий Адамович
94 Воропай Ольга Леонидовна
95 Одробинский Юрий Владиславович
96 Боржков Валерий Владимирович
97 Ващенко Алла Васильевна
98 Дудка Юрий Павлович
99 Сергеева Анна Александровна
100 Булгакова Светлана Ивановна
101 Щербаков Олег Васильевич
102 Куштан Ярослав Всеволодович
103 Еременко Юрий Николаевич
104 Суржик Вячеслав Геннадиевич
105 Могила Виталий Викторович
106 Прокопюк Сергей Иванович
107 Шкута Сергей Васильевич
108 Ломджария Александр Сергеевич
109 Шницер Олеся Павловна
110 Билоус Роман Сергеевич
111 Гедрович Андрей Александрович
112 Фомич Виктор Викторович
113 Пономарев Борислав Викторович
114 Лавруша Евгений Станиславович
115 ИІльченко Руслан Николаевич
116 Загородний Руслан Анатолиевич
117 Иващенко Антон Юриевич
118 Терещенко Владимир Александрович
119 Кожушко Владимир Ярославович
120 Лахтарин Артур Анатолиевич
121 Берников Олег Валериевич
122 Дианова Яна Вадимовна
123 Шубенков Антон Михайлович
124 Колосовский Никита Сергеевич
125 Гирич Валентин Анатолиевич
126 Антоняк Ярослав Юриевич
127 Марощак Александр Ильич
128 Арешков Анатолий Михайлович
129 Фазилов Селим Абджелиевич
130 Добрыдень Лариса Виталевна
131 Белов Андрей Викторович
132 Андросов Евгений Александрович
133 Гордиенко Вячеслав Анатолиевич
134 Кудрова Светлана Валериевна
135 Токарь Александр Владимирович
136 Сапинко Анна Васильевна
137 Фёдоров Андрей Владимирович
138 Охримович Андрей Владимирович
139 Калинка Анатолий Степанович
140 Зинькивский Леонид Леонидович
141 Павловский Игорь Олегович
142 Александров Дмитрий Валентинович
143 Чех Юрий Олегович
144 Глазков Андрей Сергеевич
145 Бордун Роман Игорович
146 Головатый Юрий Алексеевич
147 Бляшук Марина Николаевна
148 Швидченко Андрей Владимирович
149 Монько Александр Станиславович
150 Хименко Олег Николаевич
Как сообщал УНИАН, 1 августа на съезде партии «Украина – Вперед!», который проходил вечером в поле в селе Буки Сквирского района Киевской области, не были обнародованы избирательные списки этой политической силы.
Во время брифинга журналисты спросили Н.Королевскую, почему не были утверждены списки на съезде и почему они не были объявлены. Она ответила, что этот съезд, на котором присутствуют журналисты, является вторым, а списки были утверждены на закрытой части съезда, который проходил в тот день в 16.00.
Н.Королевская также заверила, что на закрытой части съезда все происходило «в соответствии с нормами действующего законодательства».
2 августа партия "Украина - Вперед!" обнародовала первую десятку своих кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах 28 октября 2012 года.