Королевская обнародовала список - через три дня после съезда

Официальный список опубликован на сайте партии "Украина - Вперед!".

В список в частности вошли:

1 Королевская Наталия Юрьевна

2 Шевченко Андрей Николаевич

3 Ступка Остап Богданович

4 Васько Роман Владимирович

5 Емец Илья Николаевич

6 Никулин Сергей Сергеевич

7 Суслов Евгений Иванович

8 Кочерев Алексей Сергеевич

9 Шевцов Александр Леонидович

10 Зинченко Станислав Леонидович

11 Меллер Роман Семенович

12 Кононова Оксана Юрьевна

13 Смирний Сергей Николаевич

14 Игнатьев Руслан Владимирович

15 Лосинский Сергей Сергеевич

16 Шиманский Владимир Петрович

17 Писоцкий Андрей Анатольевич

18 Кузаконь Дмитрий Викторович

19 Игнатченко Наталия Николаевна

20 Синяев Михаил Александрович

21 Логвиненко Алексей Степанович

22 Элькина Ольга Геннадиевна

23 Селега Вадим Владимирович

24 Бондарь Юрий Борисович

25 Грегори Анна Владимировна

26 Алямкин Владимир Викторович

27 Рахлин Владимир Матвеевич

28 Остапченко Иван Сергеевич

29 Погодин Олег Васильевич

30 Палюх Елена Николаевна

31 Корнейчук Евгений Владимирович

32 Спивак Дмитрий Павлович

33 Ткаченко Владимир Викторович

34 Мамонтов Дмитрий Владимирович

35 Малуша Александр Леонидович

36 Гомоненко Сергей Николаевич

37 Желев Сергей Семенович

38 Саенко Елена Владимировна

39 Панаетов Андрей Владимирович

40 Тельная Елена Юриевна

41 Дзюба Андрей Николаевич

42 Збриский Василий Мирославович

43 Надточий Елена Владимировна

44 Сидоренко Павел Владимирович

45 Демчук Петр Павлович

46 Тягур Юрий Михайлович

47 Онопенко Олег Григорьевич

48 Татарченко Константин Владимирович

49 Максимов Максим Игоревич

50 Слизько Олег Сергеевич

51 Кулик Галина Анатолиевна

52 Касьян Ирина Владимировна

53 Туровская Ирина Викторовна

54 Василенко Михаил

55 Негрич Николай Михайлович

56 Ярема Оксана Богдановна

57 Кузьмич Роман Павлович

58 Орлов Павел Иванович

59 Дябло Сергей Владиславович

60 Курдаченко Лина Анатолиевна

61 Богданов Виталий Владимирович

62 Ластивка Иван Васильевич

63 Яник Игорь Юриевич

64 Невоструєва Оксана Владимировна

65 Демчук Валентин Викторович

66 Марохова Виктория Людмила Алексеевна

67 Юлевич Артем Александрович

68 Кириченко Сергей Алексеевич

69 Новосад Виталий Мирославович

70 Федянович Анна Виталиевна

71 Антоненков Олег Сергеевич

72 Науменко Светлана Михайловна

73 Потяк Ирина Викторовна

74 Петров Олег Дмитриевич

75 Вивсяна Ирина Владимировна

76 Шаримет Андрей Игорович

77 Титарчук Владимир Васильевич

78 Ткачук Юрий Любомирович

79 Амурова Ольга Сергеевна

80 Низковолосов Валерий Леонидович

81 Захарук Николай Николаевич

82 Терновский Андрей Николаевич

83 Пурик Игор Анатолиевич

84 Абрамович Анна Викторовна

85 Пархоменко Александр Сергеевич

86 Хоменко Елена Григорьевна

87 Штогрин Виктор Васильевич

88 Семенюк Валерий Леонидович

89 Драбовский Алексей Михайлович

90 Костенко Лариса Геннадиевна

91 Колотухина Лилия Сергеевна

92 Вардзаль Александр Григорьевич

93 Кибукевич Анатолий Адамович

94 Воропай Ольга Леонидовна

95 Одробинский Юрий Владиславович

96 Боржков Валерий Владимирович

97 Ващенко Алла Васильевна

98 Дудка Юрий Павлович

99 Сергеева Анна Александровна

100 Булгакова Светлана Ивановна

101 Щербаков Олег Васильевич

102 Куштан Ярослав Всеволодович

103 Еременко Юрий Николаевич

104 Суржик Вячеслав Геннадиевич

105 Могила Виталий Викторович

106 Прокопюк Сергей Иванович

107 Шкута Сергей Васильевич

108 Ломджария Александр Сергеевич

109 Шницер Олеся Павловна

110 Билоус Роман Сергеевич

111 Гедрович Андрей Александрович

112 Фомич Виктор Викторович

113 Пономарев Борислав Викторович

114 Лавруша Евгений Станиславович

115 ИІльченко Руслан Николаевич

116 Загородний Руслан Анатолиевич

117 Иващенко Антон Юриевич

118 Терещенко Владимир Александрович

119 Кожушко Владимир Ярославович

120 Лахтарин Артур Анатолиевич

121 Берников Олег Валериевич

122 Дианова Яна Вадимовна

123 Шубенков Антон Михайлович

124 Колосовский Никита Сергеевич

125 Гирич Валентин Анатолиевич

126 Антоняк Ярослав Юриевич

127 Марощак Александр Ильич

128 Арешков Анатолий Михайлович

129 Фазилов Селим Абджелиевич

130 Добрыдень Лариса Виталевна

131 Белов Андрей Викторович

132 Андросов Евгений Александрович

133 Гордиенко Вячеслав Анатолиевич

134 Кудрова Светлана Валериевна

135 Токарь Александр Владимирович

136 Сапинко Анна Васильевна

137 Фёдоров Андрей Владимирович

138 Охримович Андрей Владимирович

139 Калинка Анатолий Степанович

140 Зинькивский Леонид Леонидович

141 Павловский Игорь Олегович

142 Александров Дмитрий Валентинович

143 Чех Юрий Олегович

144 Глазков Андрей Сергеевич

145 Бордун Роман Игорович

146 Головатый Юрий Алексеевич

147 Бляшук Марина Николаевна

148 Швидченко Андрей Владимирович

149 Монько Александр Станиславович

150 Хименко Олег Николаевич

Как сообщал УНИАН, 1 августа на съезде партии «Украина – Вперед!», который проходил вечером в поле в селе Буки Сквирского района Киевской области, не были обнародованы избирательные списки этой политической силы.

Во время брифинга журналисты спросили Н.Королевскую, почему не были утверждены списки на съезде и почему они не были объявлены. Она ответила, что этот съезд, на котором присутствуют журналисты, является вторым, а списки были утверждены на закрытой части съезда, который проходил в тот день в 16.00.

Н.Королевская также заверила, что на закрытой части съезда все происходило «в соответствии с нормами действующего законодательства».

2 августа партия "Украина - Вперед!" обнародовала первую десятку своих кандидатов в народные депутаты в общегосударственном многомандатном избирательном округе на очередных парламентских выборах 28 октября 2012 года.