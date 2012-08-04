ЦИК за пять дней приняла документы 1248 мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия за пять дней избирательной кампании приняла документы 1248 «мажоритарщиков».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ секретариата Комиссии.

Так, на протяжении 3 августа 2012 года (5-й день приема документов) ЦИК приняла документы для регистрации кандидатами в народные депутаты Украины в одномандатных избирательных (мажоритарных) округах от 484 человек. Из них, 65 человек – самовыдвиженцы, а 419 человек в мажоритарных округах выдвинули 6 политических партий, в частности: Партия регионов – 216, Всеукраинское объединение «Батькивщина» – 181, «Держава» – 18, Украинская Народная Партия – 2, Конгресс Украинских Националистов – 1, «Партия Народный порядок» – 1.

Также 3 августа приняты избирательные списки и соответствующие документы 224 человек от Партии регионов и 225 человек от Всеукраинского объединения «Батькивщина» для дальнейшей регистрации в общегосударственном многомандатном избирательном округе.