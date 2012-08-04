Партия УДАР подала свои списки в ЦИК

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе политической партии "УДАР Виталия Кличко"

«Списки были утверждены на Х съезде партии, который состоялся 1 августа 2012 года. Также подан пакет документов для регистрации представителем партии “УДАР” в Центризбиркоме руководителя юридического департамента Центрального избирательного штаба Валерия Карпунцова», - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что «в УДАРе решили не устраивать действа из сугубо юридической процедуры». Потому документы для регистрации кандидатов в народные депутаты в Центральную избирательную комиссию подавали юристы партии.

“Мы считаем, что публичной и прозрачной должна быть процедура отбора, обсуждения и выдвижения кандидатов в народные депутаты, что УДАР продемонстрировал на собственном примере, и чего на сегодня не сделали другие политические силы”, - отметил В.Карпунцов, которого цитирует пресс-служба партии.

Как сообщал УНИАН, 1 августа съезд партии «УДАР Виталия Кличко» утвердил избирательные списки кандидатов в народные депутаты в общегосударственном и мажоритарных избирательных округах.

В первую пятерку избирательного списка «УДАРа» вошли: Виталий Кличко, Мария Матиос, Валентин Наливайченко, Оксана Продан и Виталий Ковальчук.

Шестым номером в списке идет Ирина Геращенко, седьмым – Виктор Пинзеник, восьмым – Наталия Агафонова, девятым – Артур Палатный, десятым – Павел Розенко.

На мажоритарный округ №139 была выдвинута народный депутат Ольга Герасимьюк, на округ №212 – народный депутат Кирилл Куликов и на округ №222 телеведущая Рена Назарова.