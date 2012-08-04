Азаров едет на толоку
10:20, 04 августа 2012Политика
1488 0
Сегодня в Музее народной архитектуры и быта Украины состоится Международный этнографический фестиваль «Жнива-2012 - толока».
Азаров посетит фестиваль
Как сообщает Правительственный портал, фестиваль посетит премьер-министр Николай Азаров.
Начало мероприятия в 11.00. Сбор журналистов до 10.30.
Место проведения: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогов).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter