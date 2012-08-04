Азаров едет на толоку

Сегодня в Музее народной архитектуры и быта Украины состоится Международный этнографический фестиваль «Жнива-2012 - толока».

Как сообщает Правительственный портал, фестиваль посетит премьер-министр Николай Азаров. Начало мероприятия в 11.00. Сбор журналистов до 10.30. Место проведения: Национальный музей народной архитектуры и быта Украины (с. Пирогов).

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