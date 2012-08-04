Партия регионов жалуется на "двойников"

Как передает корреспондент УНИАН, в своем заявлении по этому поводу Луганская областная организация Партии регионов подчеркивает, что за последний месяц 128 жителей Луганской области изъявили желание сменить свои паспортные данные – фамилию, имя, отчество. Причем все они захотели стать полными тезками известных регионалов, которых Партия регионов выдвинула кандидатами в народные депутаты.

Луганские «регионалы» утверждают, что фальшивые по сути паспорта уже получили несколько человек. Так, Михаил Радченко стал Сергеем Владимировичем Дунаевым, полным тезкой кандидата от Партии регионов по округу № 107; житель Луганска Александр Стульчин стал Владимиром Юрьевичем Медяником (кандидат от Партии регионов по 109-му округу). А Соловьев Роман и Малафеев Евгений в один день, 28 июля 2012 года, получили паспорта на имя Йоффе Юлия Яковлевича, став тезками кандидата от Партии регионов по 112-му округу.

«В 108 избирательном округе ЦИК уже зарегистрировала фальшивого Юрия Терникова и двоих Валериев Мошенских. При этом и фальшивый Терников, и фальшивый Мошенский работают на коммунальном предприятии «Киевский водный стадион», подконтрольном депутату Киевского горсовета Валерию Мошенскому, который последние полгода безуспешно ведет агитационную кампанию в Красном Луче и Перевальском районе. Очевидно, что задача первого клона – оттянуть голоса у кандидата от Партии регионов Юрия Терникова, задача второго клона – в нужное время, по заказу хозяина, выступить с провокационными заявлениями в адрес нашего кандидата», - говорится в заявлении .

Луганские «регионалы» считают, что против них в области оппонентами развернута беспрецедентная по своей циничности и масштабности технология фальсификации выборов, и заявляют, что будут постоянно информировать обо всех известных им фактах нечестной борьбы на выборах.