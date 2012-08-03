Азаров рассказал, как им с Януковичем «ненормально» живется

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью украинским телеканалам.

“Я себя спрашиваю, а когда же у меня будет время для того, чтобы пожить нормальной жизнью, потому что жизнь премьер-министра - это далеко не нормальная, равно как и Президента. Я каждый день с ним разговариваю, и не просто разговариваю, а знаю его режим работы на так называемом отдыхе. Я ему сочувствую, что нет нормального отдыха”, - сказал Н.Азаров.

Он подчеркнул, что иногда себя спрашивает, когда у него будет возможность посмотреть на жизнь по-другому. Вместе с тем Н.Азаров отметил, что перед ним как главой правительства стоят очень сложные задачи.

“Мы за них взялись, мы уже не первый раз их решаем. Нам не удалось осуществить то, что мы задумали в 2002-2004, в 2006-2007 годах. Сейчас у нас есть все возможности реализовать стратегический курс развития экономики Украины. Есть у нас мечта такая серьезная и большая, чтобы Украина была успешным европейским государством”, - отметил Н.Азаров.

Он также подчеркнул, что эта мечта перечеркивает все мысли о недостатке свободного времени и досуга.

“Это историческая мечта, и поверьте, мы настроены сделать ее реальностью. Я надеюсь, что мы все будем свидетелями реализации этой мечты”, - резюмировал Н.Азаров.