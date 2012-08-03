ЦИК обещает выяснить, есть ли у Шевченко шансы стать нардепом
08:14, 03 августа 2012Политика
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Центральная избирательная комиссия изучит, может ли Андрей Шевченко баллотироваться на выборах в Верховную Раду.
Шевченко нужно еще доказать свои возможности в политике. Фото с сайта Натальи Королевской
Об этом накануне в эфире телеканала ТВi сообщил заместитель главы ЦИК Андрей Магера, сообщает nbnews.
«Как только поступят документы в Центральную избирательную комиссию, будем все эти моменты выяснять. Мы обращаемся к Министерству внутренних дел Украины по вопросу наличия судимости, это всех кандидатов касается, обращаемся по проверке в Министерство иностранных дел, органов пограничной службы Украины относительно предоставления необходимой информации, в том числе пересечения государственной границы, возможно, получение вида на жительство, возможно, еще какой-то информации, чтобы мы для себя могли квалифицировать: проживал человек в Украине или нет», – заявил г-н Магера.
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