На съезде ПР потасовка между делегатами и журналистами

Как передает корреспондент УНИАН, сотни людей стоят перед входом в здание.

На входе их проверяют сотрудники УГО. Люди толкают друг друга, пытаясь пройти к зданию. Причем в общей очереди толпятся журналисты, делегаты, народные депутаты и др.

Как известно, на съезде должны присутствовать Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.

Как сообщало Радио Свобода, представителей СМИ не пустили в зал Международного выставочного центра в Киеве, где начинается съезд Партии регионов.

По сообщению корреспондента, журналистам разрешили пребывание в пресс-центре, но не пустили в зал, мотивируя это тем, что места там именные и предусмотрены только для приглашенных.