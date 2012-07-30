На съезде ПР потасовка между делегатами и журналистами
17:18, 30 июля 2012Политика
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На входе в Международный выставочный центр, где должен состояться съезд Партии регионов, наблюдается давка.
На съезде Партии регионов места - именные
Как передает корреспондент УНИАН, сотни людей стоят перед входом в здание.
На входе их проверяют сотрудники УГО. Люди толкают друг друга, пытаясь пройти к зданию. Причем в общей очереди толпятся журналисты, делегаты, народные депутаты и др.
Как известно, на съезде должны присутствовать Президент Виктор Янукович и премьер-министр Николай Азаров.
Как сообщало Радио Свобода, представителей СМИ не пустили в зал Международного выставочного центра в Киеве, где начинается съезд Партии регионов.
По сообщению корреспондента, журналистам разрешили пребывание в пресс-центре, но не пустили в зал, мотивируя это тем, что места там именные и предусмотрены только для приглашенных.
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