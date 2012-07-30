Мартынюк плеснул водой в лицо Ляшко (видео)

Как передает корреспондент УНИАН, за предложение В.Литвина о внесении уточнений в ст. 131 языкового закона проголосовал лишь 21 народный депутат из 272, зарегистрированных в сессионном зале.

Председательствующий на заседании первый заместитель председателя ВР Адам Мартынюк поставил на голосование соответствующее предложение, однако это вызвало возмущение у внефракционного депутата Олега Ляшко. Он подбежал к президиуму и пытался помешать А.Мартынюку поставить на голосование предложение В.Литвина. Однако О.Ляшко не смог реализовать свое намерение, поскольку депутаты от Партии регионов сразу же начали его оттеснять, а Мартынюк облил Ляшко водой.

В то же время А.Мартынюк, ставя на голосование предложение В.Литвина, не уточнил его сути.