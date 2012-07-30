Из фракции БЮТ сбежал еще один нардеп
11:33, 30 июля 2012Политика
3873 0
Народный депутат Украины Вадим Коротюк вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина".
Коротюк (справа) решил, что с БЮТ уже не по пути
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал сегодня председательствующий на внеочередной сессии Верховной Рады первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк.
А.Мартынюк сказал, что В.Коротюк подал по этому поводу личное заявление.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром было объявлено о том, что из этой фракции также вышел депутат Сергей Мищенко.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter