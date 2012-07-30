Из фракции БЮТ сбежал еще один нардеп

11:33, 30 июля 2012
Политика
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Народный депутат Украины Вадим Коротюк вышел из состава фракции "БЮТ-Батькивщина".

Кириленко Коротюк

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал сегодня председательствующий на внеочередной сессии Верховной Рады первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк.

А.Мартынюк сказал, что В.Коротюк подал по этому поводу личное заявление.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром было объявлено о том, что из этой фракции также вышел депутат Сергей Мищенко.

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