Из фракции БЮТ сбежал еще один нардеп

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее объявление сделал сегодня председательствующий на внеочередной сессии Верховной Рады первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк.

А.Мартынюк сказал, что В.Коротюк подал по этому поводу личное заявление.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром было объявлено о том, что из этой фракции также вышел депутат Сергей Мищенко.