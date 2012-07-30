Литвин усидел в кресле

Верховная Рада Украины отказалась удовлетворить заявление Владимира Литвина об освобождении от должности председателя ВР.

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 266 народных депутатов из 279, зарегистрированных в сессионном зале.

Соответствующий проект постановления был внесен представителями большинства.

Во время рассмотрения этого вопроса В.Литвина не было в сессионном зале и председательствовал на заседании первый вице-спикер парламента Адам Мартынюк.

Кроме того, парламент своим решением подтвердил полномочия В.Литвина в должности председателя ВР.

Как сообщал УНИАН, В.Литвин 4 июля написал заявление об отставке в знак протеста против принятия Верховной Радой языкового закона.

6 июля Верховная Рада отказалась включить в повестку дня вопрос об отставке В.Литвина с должности председателя парламента.

В тот же день В.Литвин заявил, что не подпишет закон о принципах государственной языковой политики.