Регионалы окружили трибуну ВР
09:58, 30 июля 2012Политика
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«Регионалы» заняли места в президиуме и окружили трибуну ВР, чтобы их не заблокировала оппозиция.
Регионалы опередили оппозицию
Представители фракции Партии регионов сегодня утром до начала внеочередной сессии Верховной Рады заняли места в президиуме и окружили трибуну парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, таким образом они делают все возможное, чтобы оппозиция не заблокировала сегодня работу ВР.
В настоящий момент в президиуме и возле трибуны ВР находится примерно 10 депутатов, такое же количество в ложе правительства в сессионном зале.
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