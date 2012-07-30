Регионалы окружили трибуну ВР

09:58, 30 июля 2012
Политика
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«Регионалы» заняли места в президиуме и окружили трибуну ВР, чтобы их не заблокировала оппозиция.

Регионалы опередили оппозицию

Представители фракции Партии регионов сегодня утром до начала внеочередной сессии Верховной Рады заняли места в президиуме и окружили трибуну парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом они делают все возможное, чтобы оппозиция не заблокировала сегодня работу ВР.

В настоящий момент в президиуме и возле трибуны ВР находится примерно 10 депутатов, такое же количество в ложе правительства в сессионном зале.

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