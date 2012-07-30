УНА-УНСО надеется прорваться в парламент

Организация "Украинская национальная ассамблея - Украинская народная самооборона" (УНА-УНСО) намерена идти на выборы самостоятельно. Как сообщает Gazeta.ua, представители этой политсилы считают, что их партия сможет преодолеть 5% барьер при условии возникновения в Украине осенью революционной атмосферы.

В частности, один из лидеров УНА-УНСО Игорь Мазур заявил: "Шанс пройти 5% может появиться, если осень будет очень горячей. Когда все безыдейные политические проекты начнут лопаться как мыльные пузыри, тогда люди увидят, где есть сила, а где - воздух ".

УНА-УНСО первой из украинских националистических партий проведет свой предвыборный съезд, который состоится, сегодня, 30 июля во Львове во Дворце культуры им. Гната Хоткевича.