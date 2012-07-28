Шевченко подался к Королевской

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, сегодня во время посещения с лидером «Украина – Вперед!» Наталией Королевской Володарской общеобразовательной санаторной школы-интерната в Киевской области А.Шевченко заявил, что решил присоединиться к команде Н.Королевской.

«Я хочу реализовать себя в политике, поделиться тем опытом, который приобрел в Европе, сделать что-то для своей страны. Я принял решение присоединиться к команде Наталии Королевской, потому что «Украина – Вперед!» – это партия, будущего, это партия молодых лидеров, и это определенный выбор между прошлым и будущим. В политике я планирую поддерживать социальную сферу и спорт, ведь мой главный девиз – в здоровом теле здоровый дух!», – отметил он.

В свою очередь, Н.Королевская поблагодарила А.Шевченко за его выбор.

«Он сделал свой выбор в пользу политики будущего, политики нового качества. Для нас это очень важный выбор, и я верю: вместе, одной командой, единой силой мы сделаем все, чтобы Украина двигалась вперед!», – подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, вчера 35-летний форвард киевского «Динамо» А.Шевченко заявил, что намерен завершить карьеру футболиста и заняться политикой.