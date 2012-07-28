Львовские депутаты не намерены терпеть "второй государственный"

Об этом сообщил УНИАН руководитель всеукраинского избирательного штаба ВО «Свобода», председатель фракции ВО „Свобода” в Львовском городском совете Руслан Кошулинский.

Он отметил, что в Киев также отправятся представители „Свободы” и от районных советов Львовской области.

„Депутаты Львовщины поддержат общественность Украины 30 июля возле здания Верховной Рады Украины в протесте против ведения второго государственного языка. Будет акция протеста, и депутаты от Львовщины будут принимать в ней активное участие. Мы не допустим введения в Украине второго государственного языка”, - отметил Р.Кошулинский.

Он также проинформировал, что 1 августа в Киеве состоится XXIV партийный съезд ВО «Свобода». На съезде партия будет выдвигать мажоритарных кандидатов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода”, 30 июля в 10.00 Объединенная оппозиция ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода» проведут пикет под стенами Львовской областной государственной администрации в знак протеста „против проведения антиукраинским большинством внеочередной сессии Верховной Рады Украины”.

«Мы не исключаем, что провластное большинство, обойдя повестку дня, повторно примет языковой законопроект Колесниченко-Кивалова во втором чтении, а также «обеспечит» его подписание, - отметил руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» на Львовщине Степан Кубив. – Потому согласно договоренностям о сотрудничестве между ВО «Свобода» и ВО «Батькивщина» с целью свержения диктатуры Януковича, ликвидации последствий его правления и недопущения реванша режима криминальной оккупации, ради установления справедливости в политической, правовой, экономической и социальной сферах и защиты украинской идентичности мы созываем все демократические силы и всех жителей области 30 июля под стены Львовской ОГА на пикет».

«Партия регионов объявила украинцам войну. Всеми открытыми и скрытыми методами они не стесняются грабить государство и унижать украинское достоинство. Мы должны дать достойный отпор оккупантам и агрессорам», - подчеркнула председатель ЛОО ВО «Свобода» Ирина Сех.

Как сообщал УНИАН, З0 июля состоится внеочередная сессия ВР.