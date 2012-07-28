Львовские депутаты не намерены терпеть "второй государственный"
Депутаты Львовской областного и городского советов от ВО „Свобода” 30 июля под стенами украинского парламента будут протестовать „против введения второго государственного языка”.
Об этом сообщил УНИАН руководитель всеукраинского избирательного штаба ВО «Свобода», председатель фракции ВО „Свобода” в Львовском городском совете Руслан Кошулинский.
Он отметил, что в Киев также отправятся представители „Свободы” и от районных советов Львовской области.
„Депутаты Львовщины поддержат общественность Украины 30 июля возле здания Верховной Рады Украины в протесте против ведения второго государственного языка. Будет акция протеста, и депутаты от Львовщины будут принимать в ней активное участие. Мы не допустим введения в Украине второго государственного языка”, - отметил Р.Кошулинский.
Он также проинформировал, что 1 августа в Киеве состоится XXIV партийный съезд ВО «Свобода». На съезде партия будет выдвигать мажоритарных кандидатов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовской областной организации ВО „Свобода”, 30 июля в 10.00 Объединенная оппозиция ВО «Батькивщина» и ВО «Свобода» проведут пикет под стенами Львовской областной государственной администрации в знак протеста „против проведения антиукраинским большинством внеочередной сессии Верховной Рады Украины”.
«Мы не исключаем, что провластное большинство, обойдя повестку дня, повторно примет языковой законопроект Колесниченко-Кивалова во втором чтении, а также «обеспечит» его подписание, - отметил руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции «Батькивщина» на Львовщине Степан Кубив. – Потому согласно договоренностям о сотрудничестве между ВО «Свобода» и ВО «Батькивщина» с целью свержения диктатуры Януковича, ликвидации последствий его правления и недопущения реванша режима криминальной оккупации, ради установления справедливости в политической, правовой, экономической и социальной сферах и защиты украинской идентичности мы созываем все демократические силы и всех жителей области 30 июля под стены Львовской ОГА на пикет».
«Партия регионов объявила украинцам войну. Всеми открытыми и скрытыми методами они не стесняются грабить государство и унижать украинское достоинство. Мы должны дать достойный отпор оккупантам и агрессорам», - подчеркнула председатель ЛОО ВО «Свобода» Ирина Сех.
Как сообщал УНИАН, З0 июля состоится внеочередная сессия ВР.