Власенко: лечение Тимошенко продлится несколько месяцев

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН заявил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Физически, если посчитать, сколько они лечили Юлию Владимировну с учетом выведения ее из голодовки и с учетом того, что ее не лечили из-за этих безумных аллергических проявлений, ее лечили всего месяц и пять дней», - сказал С.Власенко.

По его словам, специалисты берлинской клиники «Шарите» с самого начала заявляли, что лечение Ю.Тимошенко будет длиться около полугода.

«Немецкие врачи сразу в начале марта после первого осмотра заявили, что лечение будет длиться несколько месяцев, до полугода включительно. И они от этой позиции никогда не отходили», - подчеркнул С.Власенко.