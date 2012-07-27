Власенко: Сыпь на теле Тимошенко прошла

Высыпания на теле экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, которая проходит курс лечения в Центральной клинической больнице «Укрзализныци» в Харькове, прошли.

Об этом в комментарии корреспонденту УНИАН сказал защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко, отвечая на вопрос о том, прошли ли проявления кожной болезни на теле экс-премьера.

«Вроде бы, да. Но проблема в другом: они же не знают, в чем причина. Аллергия прошла потому, что они отказались от лечения вообще. Они до сих пор не знают, что было причиной и что стало основой этой аллергии. В этом же проблема», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, 16 июля С.Власенко заявил, что 50% тела Ю.Тимошенко покрыто кожными высыпаниями. По его словам, врачи харьковской больницы на протяжении двух недель не смогли установить, что стало причиной этих высыпаний. Защитник отметил, что из-за высыпания было прекращено лечение заболевания спины Ю.Тимошенко.