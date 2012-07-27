Главным в «Нашей Украине» стал Бондарчук

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение было принято сегодня на заседании политсовета «Нашей Украины».

Решение было принято единогласно, добавили в пресс-службе.

Члены политсовета также назначили дату XI съезда «Нашей Украины», который состоится 31 июля в 14.00 в Международном центре культуры и искусств в Киеве.

«Нашеукраинцы» обсудили также вопросы текущей политической ситуации в стране и вопросы подготовки партии к парламентским выборам в этом году.

Как сообщалось, предыдущий председатель политсовета Валентин Наливайченко недавно вышел из «Нашей Украины».