Главным в «Нашей Украине» стал Бондарчук
17:03, 27 июля 2012Политика
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Председателем политсовета партии «Наша Украина» избран Сергей Бондарчук.
Бондарчук возглавил политсовет
Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, такое решение было принято сегодня на заседании политсовета «Нашей Украины».
Решение было принято единогласно, добавили в пресс-службе.
Члены политсовета также назначили дату XI съезда «Нашей Украины», который состоится 31 июля в 14.00 в Международном центре культуры и искусств в Киеве.
«Нашеукраинцы» обсудили также вопросы текущей политической ситуации в стране и вопросы подготовки партии к парламентским выборам в этом году.
Как сообщалось, предыдущий председатель политсовета Валентин Наливайченко недавно вышел из «Нашей Украины».
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