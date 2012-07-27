Дочь Тимошенко встретилась с премьер-министром Словении

16:03, 27 июля 2012
Политика
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Дочь экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко Евгения провела встречу с премьер-министром Республики Словения Янешом Янсой в Любляне.

Женя Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батьківщина” со ссылкой на официальное сообщение, размещенное на сайте правительства Словении.

Е.Тимошенко и защитник лидера оппозиции Сергей Власенко проинформировали главу правительства Словении о свертывании демократии в Украине и преследовании Ю.Тимошенко и других лидеров оппозиции.

«Премьер-министр Янеш Янса в ходе беседы присоединился к призывам международного сообщества, особенно Европейского парламента и глав европейских государств, которые призывали украинскую власть к уважению прав человека, обеспечению основных политических свобод, равных возможностей участия оппозиции в политическом процессе и против использования суда в борьбе с политическими конкурентами», - говорится в сообщении.

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