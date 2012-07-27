Соболев пророчит регионалам максимум 70 мест в будущей Раде

10:20, 27 июля 2012
Политика
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По мнению нардепа, партию власти ожидает провал на предстоящих выборах.

Сергій Соболєв
Установка веб-камер на избирательных участках в маленьких городах и селах поможет власти контролировать ход избирательного процесса.

Об этом вчера, 26 июля, на пресс-конференции в Луганске заявил народный депутат, заместитель председателя фракции «БЮТ-Батьківщина» Сергей Соболев, передает корреспондент УНИАН.

«Но даже это не спасет партии власти от провала на выборах», - сказал он. По мнению С.Соболева, Партия регионов впервые может получить один из худших результатов – в лучшем случае они получат 20-23% голосов избирателей, что даст им приблизительно до 70 мест в парламенте.

«На сегодняшний день социологи четко определяют - Объединенная оппозиция, которая объединила 7 партий - это порядка, по сегодняшним оценкам, где-то от 25 до 30%», - заявил депутат.

С.Соболев считает, что власть пытается заработать на выборах - «отмыть» миллиард гривен на установке веб-камер в помещениях избирательных участков. «Вместо этого было бы лучше установить камеры в окружных избирательных комиссиях и при непосредственном подсчете голосов», - сказал он. При этом, по подсчетам С.Соболева, вместо предлагаемых 30 тыс гривен на оборудование каждого избирательного участка соответствующей техникой, это же оборудование можно установить всего за тысячу гривен.

 

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