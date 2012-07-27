Защита Луценко просит вызвать свидетелей «на бис»

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее ходатайство адвокаты заявили сегодня в судебном процессе, заметив, что тогда экс-министр и двое других сотрудников МВД, которые вместе с ним находятся на скамье подсудимых, обвинялись в злоупотреблении служебным положением, а теперь обвиняются в служебной халатности.

Кроме того, адвокаты еще раз настаивают на вызове потерпевшего Валентина Давыденко, чтобы понять, какой вред ему причинен действиями подсудимых и в каком объеме. В то же время защита считает необходимым допросить следователя генпрокуратуры Сергея Войченко, а также следователя генпрокуратуры Алексея Донского, который осуществлял надзор за делом об отравлении экс-президента Виктора Ющенко, и вытребовать из МВД ведомственную инструкцию относительно порядка ведения оперативно-розыскных дел.

Справка УНИАН. Экс-министра внутренних дел Ю.Луценко, а также бывших сотрудников Департамента уголовного розыска МВД Владимира Тарасенко и Олега Павленова обвиняют в том, что в рамках расследования дела об отравлении политического деятеля Виктора Ющенко они якобы незаконно продлили до 18 месяцев оперативно-розыскное дело (ОРД) в отношении Валентина Давыденко, бывшего водителя экс-заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка. Открытие этого ОРД позволяло вести слежку за В.Давыденко и прослушивать его телефонные разговоры, что «нанесло существенный вред правам, свободам и интересам В.Давыденко, которые охраняются законом», говорится в обвинительном заключении.

Этот эпизод дела экс-министра был выделен в отдельное дело 21 января 2012 года.

20 июля на заседании суда прокурор Дмитрий Лобань заявил, что Генеральная прокуратура Украины изменила Ю.Луценко, а также В.Тарасенко и О.Павленову, обвинение по эпизоду о слежке на более мягкое.

Им изменено обвинение из злоупотребления служебным положением (ст. 364 Уголовного кодекса) на служебную халатность (ч. 1 ст. 367 УК), за что предусмотрено наказание до 3-х лет лишения свободы.

Сам В.Давыденко неоднократно заявлял, что не считает себя потерпевшим.