На внеочередной сессии рассмотрят 10 вопросов

Об этом агентству УНИАН сообщили в аппарате ВР.

Речь идет о “кадровых вопросах, касающихся компетенции ВР”. Также будет рассмотрен проект закона “О ратификации договора о зоне свободной торговли”, внесенный Президентом Украины Виктором Януковичем.

Кроме того, будет рассмотрен проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно финансирования проектов замещения природного газа)”; проект Закона “О внесении изменений в статью 6 Закона Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год (относительно финансирования приоритетных проектов в сфере сельского хозяйства)”; проект Закона “О внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2012 год" (относительно расходов Государственного агентства экологических инвестиций Украины)”. Также в повестке дня предусмотрено рассмотрение проекта Закона “О стимулировании инвестиционной деятельности в приоритетных отраслях экономики с целью создания новых рабочих мест”, проект Закона “О внесении изменения в пункт 4 раздела ХХІ "Заключительные и переходные положения" Таможенного кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”; проекта Закона “О внесении изменений в раздел ХХ "Переходные положения" Налогового кодекса Украины относительно особенностей налогообложения субъектов ведения хозяйства, реализующих инвестиционные проекты в приоритетных отраслях экономики”. ВР также рассмотрит проект Закона «О внесении изменений в закон Украины об ипотечных облигациях относительно выпуска и обращения ипотечных облигаций” и “проекты постановлений ВР, внесенных в порядке, предусмотренном статьей 48 регламента ВР”.