Оппозиция перенесла дату съезда - опасается провокаций со стороны власти
13:39, 26 июля 2012Политика
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Объединенная оппозиция “Батькивщина” планирует провести свой съезд не 31, а 30 июля.
Оппозиция соберется в понедельник
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель лидера партии “Батькивщина”, руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов.
“Принято решение провести съезд 30 июля”, - сказал он.
А.Турчинов объяснил, что это связано с теми провокациями, которые готовит власть.
В частности, по его словам, речь идет о намерении парламентского большинства провести 31 июля внеочередную сессию Верховной Рады и о назначении на этот же день заседания суда по делу экс-премьера Юлии Тимошенко относительно ЕЭСУ.
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