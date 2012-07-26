Оппозиция перенесла дату съезда - опасается провокаций со стороны власти

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил первый заместитель лидера партии “Батькивщина”, руководитель избирательного штаба Объединенной оппозиции Александр Турчинов.

“Принято решение провести съезд 30 июля”, - сказал он.

А.Турчинов объяснил, что это связано с теми провокациями, которые готовит власть.

В частности, по его словам, речь идет о намерении парламентского большинства провести 31 июля внеочередную сессию Верховной Рады и о назначении на этот же день заседания суда по делу экс-премьера Юлии Тимошенко относительно ЕЭСУ.