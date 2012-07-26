Пресс-служба Кирилла о выходке Femen: глубочайший духовный кризис...
Глава патриаршей пресс-службы диакон Александр Волков сожалеет в связи с акцией активистки организации "Femen" на церемонии встречи патриарха Кирилла в аэропорту Киева.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.Волков сказал в комментарии журналистам.
"Очень прискорбно, что начавшийся визит патриарха Кирилла в Украину люди пытаются омрачить подобного рода выходками", - сказал он.
По словам А.Волкова, Церковь всегда сталкивалась с нападками и озлоблением, и "это свидетельствует о том, что слишком многие понимают, что визит патриарха Кирилла в Украину является событием огромного масштаба и существенной значимости".
"При этом подобного рода инциденты никоим образом не накладывают тень на визит предстоятеля, а только говорят о глубочайшем духовном кризисе в определенных слоях общества", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту «Борисполь» активистка Femen с возгласами «Изыди вон!» выбежала из группы журналистов, сбросила одежду и бросилась к главе Русской православной церкви патриарху Кириллу.
Ее остановила служба охраны, и силой потащила в помещение аэропорта. На спине у девушки было написано «Kill Kiril».
Справка УНИАН. глава Русской православной церкви, патриарх Московский и всей Руси Кирилл прибыл в Украину с трехдневным визитом. Приезд патриарха приурочен к 20-летию предстоятельского служения главы Украинской православной церкви Московского патриархата, Митрополита Киевского и всей Украины Владимира и ко дню крещения Киевской Руси.