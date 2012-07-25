Регионалы назначили дату съезда

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, в ходе съезда будут утверждены предвыборная программа, избирательный список кандидатов в народные депутаты по многомандатному избирательному округу и кандидатов в народные депутаты по одномандатным избирательным округам.

Программой съезда предусмотрены выступления почетного лидера Партии регионов, Президента Украины Виктора Януковича и председателя Партии регионов, премьер-министра Николая Азарова.

Для удобства работы представителей СМИ организован пресс-центр с Wi-Fi.

Прямая трансляция съезда будет осуществляться на плазменные экраны, расположенные в пресс-центре. Оборудованы специальные места для прямых включений.

Начало регистрации - 30 июля в 15.00. Вход по редакционным удостоверениям и паспортам.

Место проведения съезда - Международный выставочный центр, павильон № 3, Броварской просп., 15.