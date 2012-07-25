Россиян спросили, хотят ли они, чтобы Тимошенко освободили силой (результаты)

Интересные результаты опроса, который завершился сегодня, можно увидеть на сайте радиостанции Эхо Москвы.

Опрос касался темы возможного силового варианта освобождения Юлии Тимошенко из тюрьмы.

Согласно результатам: 44,3% пользователей интернет-пользователей высказались «за» то, чтобы сторонники Тимошенко освободили ее из тюрьмы силовым способом, 50.6% заявили, что против такого сценария. В то же время голоса тех, кто высказывал свое мнение по телефону распределились иначе: «за» 68.3%, «против» - 31.7%.

Мустафа Найем на своей странице в Фейсбуке отметил следующее: «Кажется, российские сторонники экс-премьера настроены куда более агрессивно, чем их единомышленники в Украине»