Судья отказалась вызвать для допроса водителя Сацюка

Как передает корреспондент УНИАН, в ответ на такое решение суда экс-министр внутренних дел Юрий Луценко заявил отвод представителям государственного обвинения, поскольку, по его убеждению, они также нарушают нормы УПК, не реагируя на нарушения, которые допускает суд.

Кроме того, Ю.Луценко заявил с иронией, что в суд в качестве потерпевшего следует вызвать и допросить действующего Президента Виктора Януковича, поскольку он мстит за то, что за время, когда Ю.Луценко был министром внутренних дел, он был снят с должности премьер-министра.

Сторона защиты Ю.Луценко поддержала заявленное им ходатайство об отводе прокуроров. В частности, жена экс-министра Ирина Луценко, которая выступает в суде как его защитник, отметила, что представители прокуратуры обязаны реагировать на нарушение закона в судебном процессе, в том числе со стороны судьи, но они этого не делают, а, следовательно - нарушают действующее законодательство.

Что же касается вызова на допрос В.Януковича, то она отметила: «Я считаю, что Януковича нужно вызвать и спросить, сколько же он будет мстить моему мужу».

Заслушав мнения сторон, суд удалился в совещательную комнату для принятия решения по заявленному ходатайству.