Суд вернул милиции дело о дверях коммунистического офиса

Как сообщили сегодня УНИАН в отделе общественных связей областного управления милиции, инцидент произошел 20 июля.

Тогда же краской была залита и вывеска с логотипом Тернопольского областного комитета Компартии Украины.

После полученной жалобы на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая вскоре задержала подозреваемого, – жителя Бережанского района, 1990 года рождения.

По данным правоохранителей, во время задержания молодой человек оказал неповиновение, для дачи объяснений он был доставлен в городской отдел внутренних дел.

Работники милиции составили админпротокол по ст. 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили его в суд.

Сегодня же Тернопольский горрайонний суд вернул дело назад в отдел милиции, поскольку оно было не надлежащим образом оформлено и не содержало четких доказательств, которые бы свидетельствовали как о причастности задержанного к порче дверей офиса Компартии, так и о оказании им неповиновения работникам милиции.

Сам задержанный, представитель местного «Трезуба» Назар Сарабун отвергает все обвинения.

«В тот день я только поругался с людьми, которые сидели в палатке коммунистов в центре города. А вечером меня уже задержали правоохранители. При этом они сначала не показали удостоверений, поэтому я никуда с ними не хотел идти. Но потом сел в машину и меня отвезли в участок», - рассказал Н.Сарабун.

Он считает, что целую ночь его продержали в горотделе милиции безосновательно. При этом к нему не пустили адвоката.