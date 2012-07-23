В Харькове журналистка прекратила голодовку - ей стало плохо

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила сама журналистка.

По ее словам, решение прекратить голодовку было принято в связи с резким ухудшением самочувствия. «Я не могу, у меня головокружение, очень сильная слабость, не могу пить много воды, идет рвота. Также просили прекратить голодовку многие мои знакомые и общественные организации», - сказала Ж.Титаренко.

По словам участника акции протеста на площади Свободы Дмитрия Пилипца, на площадь Свободы прибыла карета «скорой помощи». Врачи в эти минуты осматривают журналистку. Решение о ее госпитализации будет принято после осмотра.

Как сообщал УНИАН, 20 июля в Харькове журналистка Интернет-издания «Справжня варта» Ж.Титаренко объявила голодовку в знак протеста против языкового закона.

«Я вышла на площадь, и пью только воду. До этого я два дня дома пробовала поголодать (пила воду, ела только помидоры), чтобы убедиться, что я смогу, чтобы не вышло так, что вышла, полдня поголодала, и побежала домой есть. Сейчас я уверена, что смогу», - сказала Ж.Титаренко.

Она подчеркнула, что будет голодать бессрочно, находиться на площади Свободы круглосуточно.

Бессрочная акция протеста против языкового закона началась в Харькове 3 июля.