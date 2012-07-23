В Крыму кандидата в нардепы можно лизнуть (фото)

Об этом сообщает Медиаволна.

По словам пресс-секретаря кандидата в народные депутаты Марлена Аблялимова, идею выдвинул сам Эдуард Федоров.

«Мы хотим, чтобы в Джанкойском и Красногвардейском районах, был свой качественный и недорогой продукт, доступный всем», – отметил пресс-секретарь.

Справка: Эдуард Федоров – джанкойский предприниматель, которого на партконференции «Народной Партии» в июне 2012 года выдвинули кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному округу № 3.