В Крыму кандидата в нардепы можно лизнуть (фото)
12:32, 23 июля 2012Политика
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Мороженое, названное в честь кандидата в народные депутаты Эдуарда Федорова, предлагают покупателям в Джанкойском и Красногвардейском районах Крыма.
Об этом сообщает Медиаволна.
|Воплощенная идея
«Мы хотим, чтобы в Джанкойском и Красногвардейском районах, был свой качественный и недорогой продукт, доступный всем», – отметил пресс-секретарь.
Справка: Эдуард Федоров – джанкойский предприниматель, которого на партконференции «Народной Партии» в июне 2012 года выдвинули кандидатом в народные депутаты Украины по избирательному округу № 3.
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