Кличко определился с датой съезда партии

Съезд партии «УДАР Виталия Кличко», на котором будет сформирован избирательный список, состоится 1 августа. Об этом написал в своем блоге лидер партии «УДАР» Виталий Кличко.

По его информации, сейчас в избирательном штабе партии «УДАР» проводят мониторинг реакции СМИ, общественных организаций и самих избирателей на обнародованный список претендентов в кандидаты. Она будет учтена при формировании окончательного варианта списка во время съезда «УДАРа» 1 августа.

«В избирательном штабе партии мы внимательно изучаем мнения общественности относительно списка наших претендентов, мониторим СМИ, общаемся с общественными организациями. Что касается критики некоторых персон – для того мы первыми и открыли список, чтобы иметь обратную связь. Это – действительно новый подход для Украины, и было бы хорошо, чтобы другие политсилы смогли ему последовать», - цитирует В.Кличко пресс-служба партии.

В то же время политик призывает общественность в своих аргументах «за» или «против» того или иного претендента в кандидаты на мажоритарных округах использовать факты, а не сплетни. «Эмоциональные заявления, что тот или иной кандидат «просто плохой человек», или «он работает не в той структуре», возможно, и подходят для обсуждения в социальных сетях, но никоим образом не подходят для серьезной экспертной оценки. Особенно странно читать подобное от политиков, которые и сами работали в правительстве Виктора Януковича», – убежден лидер «УДАРа».

По словам В.Кличко, список претендентов «УДАРа» формировался не в столице – региональные организации партии получили возможность предоставить свои предложения относительно его состава. «Мы исходили из того, что каждый регион Украины имеет свои особенности и персональные симпатии. И желательно, чтобы претендентов оценивали, прежде всего, избиратели конкретного округа. Конечно же, по общим критериям», – пишет В.Кличко. Политик вновь напомнил, что поддерживает принцип «один округ – один кандидат от оппозиции», и считает, что кандидаты от оппозиции должны быть действительно авторитетными в своем округе людьми для того, чтобы выиграть у кандидатов от власти.

Как отмечает В.Кличко, «УДАР» взял на себя обязательство снять своих претендентов, если они будут иметь меньшую популярность. Правда, пока мы сделали это в одностороннем порядке, в ответ же слышим очередную порцию критики и откровенной грязи – мол, партия «УДАР» и ее лидеры еще очень молоды и неопытны в украинской политике».

В.Кличко замечает, что при таких условиях не хочет и не собирается «перенимать опыт нынешней украинской политики, с ее закрытостью, цинизмом, ложью и предательством». «Политика может быть другой - открытой, искренней, без стены между властью и простыми людьми. Именно такую политику будем строить мы с моей командой», – пишет лидер «УДАРа».