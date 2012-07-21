Участники акции против языкового закона собрали 3 тыс. подписей в Харькове

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил организатор акции протеста Дмитрий Пилипец.

По его словам, в ближайшие дни, возможно, сегодня, подписи будут переданы в Харьковский областной совет.

Д.Пилипец отметил, что участники акции будут просить облсовет на следующей сессии принять и направить обращение к Президенту Украины Виктору Януковичу с требованием ветировать принятый закон, а также обращение к председателю Верховной Рады Украины Владимиру Литвину с просьбой не подписывать закон.

Д.Пилипец подчеркнул, что если участники акции протеста соберут больше подписей, то требование об отмене языкового закона будет отправлено и на имя В.Януковича.

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Как сообщал УНИАН, 3 июля на площади Свободы в Харькове началась бессрочная акция протеста против языкового закона.

Участники протеста круглосуточно находятся на площади Свободы напротив Дома советов.

Правоохранители и представители местной власти несколько раз мешали устанавливать участникам акции протеста палатки, поэтому люди ночуют под открытым небом в спальных мешках на кариматах.