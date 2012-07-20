Митрополит Владимир: Найти пути к единению мешает политика

Об этом он сказал в интервью телеканалу "Эра".

"Раскол православных является печалью и предметом скорби. Его очень сложно лечить", - цитирует главу УПЦ МП «Украинская правда».

«Найти пути к единению пока еще не можем, потому что мешает политика. Политика также играет роль в жизни Церкви», - констатировал Предстоятель УПЦ.

Митрополит сказал, что молится, чтобы Господь вселил в сердца наши дух мира и единения.

Митрополит Владимир также отметил, что "Церковь остается при своем Уставе, который дает ей самостоятельность в управлении".

"Разговоры об автокефалии или автономии на Соборе не поднимались вообще. Если какие-то были предложения, то комиссия должна была это рассмотреть и доложить Синоду, а затем на Собор. Но пока эта комиссия успеха не имела", - сказал он.

"Из 34 епископов, у которых мы спросили мнение о работе комиссии и ее существовании, 32 ответили отрицательно", - отметил владыка.

На замечание, что кое-кому не терпится самому поруководить Церковью, пользуясь состоянием здоровья митрополита, Владимир ответил, что такие явления не систематические, но есть, как исключения.

"Это очень грустно. Потому что среди стада Христова должны быть и пастыри, и те, кого пасут, объединенные одной любовью и одним направлением. Кому-то хочется власти церковной, и кто-то прилагает какие-то усилия, но без Бога не до порога", - сказал митрополит.

"И если Господь не поставит, то не поможет ни гордыня, ни средства, ни воинственность характера", - добавил владыка.

Говоря о своей болезни, митрополит Владимир, который пользуется инвалидной коляской, отметил, что духовная и физическая болезни связаны, но все в руках Божьих, и "без нас Бог не спасает нас".

Болезни, по его мнению, можно воспринимать и как наказание Божье человеку за грехи и неправедную жизнь, и как вознаграждение, чтобы стать более человечными и "созреть" до Царства Божьего.