Адвокат считает, что дело Луценко могут закрыть - заканчиваются сроки давности

Печерский районный суд Киева объявил перерыв в судебном заседании по делу Луценко с целью, чтобы стороны участника процесса ознакомились с копией измененного обвинительного заключения.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение приняла председательствующая в судебном процессе судья Анна Медушевская.

Следующее судебное заседание состоится 25 июля в 9.00.

Юрий Луценко считает, что изменением статьи обвинения Генпрокуратура пытается избежать признания преступления в его действиях по делу слежки за водителем Сацюка.

Об этом он заявил в комментарии "Украинской правде" по завершении судебного заседания.

"Это попытка прокуратуры не замечать, что отсутствует событие преступления. Дело в том, что права Давыденко ограничил апелляционный суд, решение которого никем не отменено по сегодняшний день", - сказал он.

"Основанием для этого решения суда не были документы, которые инкриминируют Тарасенко, Павленову и Луценко. Документы, которые мы подписали не носят никакой причинно-следственной связи с решением апелляционного суда. Поэтому все попытки увидеть такое небольшое преступление как халатность является исключительно попыткой ГПУ замаскировать выдуманное ими преступление и все же не признать фальсификацию ими дела", - подчеркнул он.

Вместе с тем адвокат Луценко Алексей Баганец считает, что это лучший способ, который придумала ГПУ чтобы выйти из ситуации.

По его словам, в августе заканчиваются сроки давности по этому делу по этой статье.

"Это преступление небольшой тяжести. За ним не предусмотрено наказание более 2 лет лишения свободы, а срок давности - 3 года. Поэтому 6 августа закончатся сроки. Если закончатся сроки давности, то суд имеет право закрыть дело за истечением срока давности", - заявил Баганец.