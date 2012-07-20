Москаль в аварии сломал ребро

Народный депутат Геннадий Москаль попал в ДТП и госпитализирован в терапевтическое отделение Одесской клинической больницы с переломом ребра.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Напомним, авария произошла в четверг в 18.40 в Николаевской области на 105-м км автотрассы Одесса – Мелитополь – Новоазовск.

Водитель автомобиля ОДАЗ-2714 („Газель”) совершил столкновение с легковым автомобилем Audi-Q7, вследствие чего пострадали пассажиры легкового авто: Г.Москаль и депутат Николаевского городского совета И.Кучеренко, который был госпитализирован в больницу скорой медицинской помощи Николаева с переломом правого плеча.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается. По факту произошедшего правоохранительными органами проводится расследование.