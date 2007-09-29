Тимошенко выступает за повторные выборы в местные советы

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО считает необходимым провести повторные выборы в местные органы власти и выражает убеждение, что за расширение их полномочий новый парламент проголосует почти единогласно.

Об этом она заявила в пятницу в эфире программы "Свобода Савика Шустера" на канале “Интер”.

"Все политические силы сошлись на том, что для органов местного самоуправления нужно расширить и финансовые, и исполнительные полномочия, и укрепить всеми возможными средствами мощь общин и их органов", - заявила лидер БЮТ.

"Я уверена, что в парламенте как раз эти изменения в Конституцию будут приняты почти единогласно", - подчеркнула Ю.ТИМОШЕНКО.

"И если это будет сделано, то, безусловно, нужно проводить досрочные выборы в местные органы власти, потому что их функции и полномочия, и вообще их сущность существенно изменятся", - отметила лидер БЮТ.