МИД договорился о бесплатных визах в Польшу, Литву и Словакию

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Олег Волошин.

«Достигнута договоренность об отмене платы за национальные визы с Республикой Польшей, с Литовской Республикой, Словацкой Республикой», - сказал он.

О.Волошин напомнил, что Хорватия и Черногория отменили визы для украинских туристов на летний период.

Кроме того, по словам О.Волошина, безвизовый режим установлен с Аргентиной, Бразилией, Израилем, Гонконгом, с 1 августа начнет действовать безвизовый режим с Турцией.

«Один из вопросов, которым МИД однозначно может гордиться, - это то, что мы в разы увеличили количество стран, с которыми у нас есть безвизовый режим», - сказал он.