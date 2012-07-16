Симоненко разочаровал «наивного» журналиста и тайну кассы коммунистов не сдал
Лидер Коммунистической партии Украины Петр Симоненко пообещал после парламентских выборов назвать сумму средств, потраченных на избирательную кампанию.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько стоит предвыборная кампания КПУ и кто ее спонсирует.
«Я не хочу говорить о том, что вы наивный человек, - это ваше право задавать эти вопросы. Эту кампанию подняли на совершенно новый интеллектуальный уровень - она конкретная, она отвечает интересам и запросам наших избирателей», - отметил лидер КПУ.
При этом он подчеркнул, что партии «тяжеловато было осваивать» интернет-пространство, но она «осваивает интернет-пространство и сегодня серьезно работаем как над созданием своих сайтов и информационных агентств», так и в социальных сетях.
«Мы избирательную кампанию начали еще с 2007 года и ведем ее очень серьезно», - добавил П.Симоненко.
На уточняющий вопрос журналиста, сколько все-таки стоит предвыборная кампания КПУ и как партии помогает член партии, председатель Государственной таможенной службы Игорь Калетник, П.Симоненко ответил: «Калетник помогает государству Украины». При этом он добавил, что «Калетник за год обеспечил 30 млрд поступлений в госбюджет».
После очередного вопросах о суммах, потраченных партией на агитацию, П.Симоненко сказал: «Когда закончиться избирательная кампания, тогда мы отчитаемся перед ЦИК и тогда будет понятно, каковы затраты по избирательной кампании».
На вопрос журналистов, не стыдно ли ему жить в роскошном доме, фотографии которого были опубликованы в некоторых СМИ, в то время как электорат КПУ живет в нищете, П.Симоненко ответил, что это дом его сына.
«Этот вопрос мой сын решал еще в 2002 году. Это не в Киеве, а за пределами Киева. Этот дом стоял 12 лет коробкой. И то, что за 10 лет мой сын его довел до того, чтобы в нем можно было жить, и я думаю, что это только делает ему честь», - подчеркнул он.
По словам лидера КПУ, говорить о цене этого дома не имеет смысла, поскольку «никто не собирается его продавать».
П.Симоненко добавил, что «за это время вы не можете упрекнуть ни меня, ни моего сына», в том, что сын нечестно заработал деньги.
На вопрос, почему же он живет в доме сына, П.Симоненко ответил: «У каждого возникает потребность где-то жить. Поэтому, где я живу - это уже второй вопрос».