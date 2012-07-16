Симоненко разочаровал «наивного» журналиста и тайну кассы коммунистов не сдал

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Симоненко сказал на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста о том, сколько стоит предвыборная кампания КПУ и кто ее спонсирует.

«Я не хочу говорить о том, что вы наивный человек, - это ваше право задавать эти вопросы. Эту кампанию подняли на совершенно новый интеллектуальный уровень - она конкретная, она отвечает интересам и запросам наших избирателей», - отметил лидер КПУ.

При этом он подчеркнул, что партии «тяжеловато было осваивать» интернет-пространство, но она «осваивает интернет-пространство и сегодня серьезно работаем как над созданием своих сайтов и информационных агентств», так и в социальных сетях.

«Мы избирательную кампанию начали еще с 2007 года и ведем ее очень серьезно», - добавил П.Симоненко.

На уточняющий вопрос журналиста, сколько все-таки стоит предвыборная кампания КПУ и как партии помогает член партии, председатель Государственной таможенной службы Игорь Калетник, П.Симоненко ответил: «Калетник помогает государству Украины». При этом он добавил, что «Калетник за год обеспечил 30 млрд поступлений в госбюджет».

После очередного вопросах о суммах, потраченных партией на агитацию, П.Симоненко сказал: «Когда закончиться избирательная кампания, тогда мы отчитаемся перед ЦИК и тогда будет понятно, каковы затраты по избирательной кампании».

На вопрос журналистов, не стыдно ли ему жить в роскошном доме, фотографии которого были опубликованы в некоторых СМИ, в то время как электорат КПУ живет в нищете, П.Симоненко ответил, что это дом его сына.

«Этот вопрос мой сын решал еще в 2002 году. Это не в Киеве, а за пределами Киева. Этот дом стоял 12 лет коробкой. И то, что за 10 лет мой сын его довел до того, чтобы в нем можно было жить, и я думаю, что это только делает ему честь», - подчеркнул он.

По словам лидера КПУ, говорить о цене этого дома не имеет смысла, поскольку «никто не собирается его продавать».

П.Симоненко добавил, что «за это время вы не можете упрекнуть ни меня, ни моего сына», в том, что сын нечестно заработал деньги.

На вопрос, почему же он живет в доме сына, П.Симоненко ответил: «У каждого возникает потребность где-то жить. Поэтому, где я живу - это уже второй вопрос».