Кандидаты в депутаты задабривают электорат квасом и отравой для жуков

Предвыборные сеансы щедрости прошли недавно в Черниговской области. Там народу раздавали продовольственные пакеты с мукой и сахаром. Также составляли список с адресами тех людей, которые получали пакеты, сообщает газета "Сегодня".

На Тернопольщине людей поили бесплатным квасом от имени одной из политсил. Жара способствовала такому виду подкупа, и халявный квас разошелся на «ура». Продовольственные пайки для киевлян от политиков разнообразнее: угощали дешевыми шпротами, сахаром, рисом, бисквитами и сгущенным молоком. А харьковчанам кандидаты, кроме стандартного набора — круп, сахара, чая и пр., раздавали еще телефонные справочники и списки с телефонами райадминистраций.

А вот избирателям из Шостки (Сумская обл.) за то, чтобы они отдали свои голоса за «нужного» кандидата, дарили... яд. Пакетики с отравой против колорадских жуков раздавали прямо на улице. Необычные дары мог получить каждый, заполнив заявление на имя кандидата и оставив там свои ФИО и контактные данные. Ядом задабривали электорат и в поселках Черниговской области.

По мнению политологов, политики по-прежнему пытаются подкупить избирателей, потому что им нечего больше предложить. Однако это не действует так, как надеются кандидаты. «Избиратель подарки возьмет, но голосовать будет за кого хочет, — говорит политолог Вадим Карасев.

Впрочем, по словам его коллеги Виктора Небоженко, подачки в виде сухпайков и денег могут сработать, если кандидаты правильно себя подадут: «Это работает в случае, если кандидат представляется эдаким рубахой-парнем, ездит на машине попроще. Но когда приезжает к избирателям человек на «Мерседесе» и дает мешок гречки, он никогда не выиграет выборы». Я думаю, на какого-то избирателя это по-прежнему работает, — считает политолог Михаил Погребинский, — Большая часть населения не интересуется политикой, и может проголосовать, раз уж им сделали доброе дело. Но это работает больше в сельской местности».