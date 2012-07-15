Бютовец уверяет, что Литвин власти уже «до лампочки»

Об этом народный депутат от «БЮТ-Батькивщины» сказал в комментарии ГолосUA.

По словам депутата, несмотря на то, что спикер В. Литвин решил «умыть руки» от «языкового закона», он сделал все для того, чтобы этот документ был проголосован.

«В. Литвин сделал все, чтобы этот закон прошел. Но, видимо, с ним (во время внеочередной сессии — ред.) попрощаются. Ведь он власти уже «до лампочки». Он им не нужен. И Литвин понимает, что его кинули», - подчеркнул политик.

В. Бондаренко также добавил, что в его фракции еще не решили, будут ли принимать участие во внеочередной сессии ВР.

«Хотя зачем? Сорвать голосование по «языковому закону» будет практически нереально. Ведь депутаты от Партии регионов будут хорошо охранять все посты. Это голосование по любому состоится..», - добавил он.