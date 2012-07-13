Эксперт: Правительство будет занимать дома, потому что никто не дает Украине кредитов

Именно внутренние заимствования, по мнению чиновников, должны обеспечить стабильность Украины во время возможного кризиса в следующем году. Впрочем, эксперты связывают такую ​​смену ориентиров с неплатежеспособностью и низким авторитетом Украина в глазах международных инвесторов, пишет Радио Свобода.

За первое полугодие Украина частично вернула долг МВФ и российскому ВТБ, уверяет директор Департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук. Теперь Минфин переключить свои силы на новую стратегию, которая предусматривает приоритет для внутренних заимствований.

«На сегодня Министерство финансов погасило на внешних и на внутренних рынках 44 миллиарда гривен. Планировалось в начале года осуществить заимствования на внешних рынках, но было принято решение, что Министерство финансов в первом полугодии проводит заимствования на внутреннем рынке для того, чтобы действительно иметь оптимальные заимствования на внешних рынках по стоимости, по сроку. Сегодня имеем заимствования на внутреннем рынке в разных валютах: евро, доллар и гривня», - констатирует Галина Пахачук.

Такую переориентацию на внутренний рынок в правительстве считают инструментом защиты украинских финансов от возможного кризиса в следующем году, когда внешних ресурсов на все страны мира не хватит.

Однако эксперты считают, что истинной причиной такой реформы является отказ международных инвесторов кредитировать Украину.

«Правительство еще недавно не говорило того, что хочет на внутреннем рынке брать кредиты, потому что надеялся все-таки на международные отношения. Никто не дает ссуд Украине. Столь рискованным, негативным является рейтинг предбанкротного, преддефолтного состояния. Это одна из самых низких, по рейтингу, страна мира, в Европе - худшая, и никто из инвесторов не собирается рисковать своими деньгами», - констатирует экс-министр экономики, народный депутат от НУНС Владимир Лановой.