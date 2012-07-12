Перед судом Тимошенко в центре Киева усилили охрану

В четверг на улицах неподалеку Высшего спецсуда, где должно состояться заседание по кассации экс-премьера Юлии Тимошенко на ее приговор в газовой деле, усилена охрана, сообщает Укрправда.

Так на улице Пилипа Орлика запрещена парковка, через каждые 10-15 метров находится представитель ГАИ.

Непосредственно перед судом стоят несколько автобусов с правоохранителями.

Так же 4 автобуса спецподразделения Беркут стоят на Виноградном переулке и еще три - на улице Богомольца. Заседание должно начаться в 10 часов утра.

Как сообщал УНИАН, Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых соглашений с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановский колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения здоровья Ю.Тимошенко находится на лечении в больнице "Укрзалізниці" в Харькове.

Рассмотрение кассационной жалобы Ю.Тимошенко на приговор в газовом деле сначала было назначено на 15 мая, потом перенесено на 26 июня, потом - на 12 июля. Ю.Тимошенко трижды обращалась в суд с просьбой рассматривать кассацию в ее отсутствие.