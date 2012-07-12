УДАР: такой КС пора менять, как и всю власть

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении партии «УДАР».

«Конституционный суд уже два года превратился из учреждения, задача которого - рассматривать законы на их соответствие Конституции, в верного цербера Администрации Президента, который видит своей главной целью обеспечение безоблачной жизни гаранта и его верных слуг. А судейский корпус сегодня, к сожалению, является обслуживающим персоналом, а не независимым институтом власти», - подчеркнули в «УДАРе».

В партии отмечают: несмотря на то, что решение Конституционного суда никого не удивило, КС, который с каждым новым своим вердиктом все больше и больше дискредитирует себя, нужно сменить. «Так же необходимо сменять и власть, которая назначила этих судей «просиживать» мантии и отрабатывать свое место личной преданностью, а не выполнением своих непосредственных обязанностей», - считают в партии «УДАР».

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Как сообщал УНИАН, 11 июля Конституционный Суд обнародовал решение относительно принятого Верховной Радой 20 июня законопроекта о внесении изменений в Основной Закон, который предусматривал отмену неприкосновенности депутатов, Президента и судей. Этот законопроект был внесен оппозицией.

КС согласился, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части исключения норм из нее относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.

В то же время суд не согласился с исключением норм о неприкосновенности Президента Украины и судей.