Пшонка: Тимошенко надо совесть иметь и закон уважать

Юлию Тимошенко не обследовали без ее согласия, заявил на пресс-конференции генпрокурор Виктор Пшонка, комментируя информацию о вывозе экс-премьера на обследование, сообщает «Украинская правда».

"Это были рекомендации, с которыми она согласилась. Никто ее без согласия не обследовал", - отметил он.

По словам Пшонки, идет реабилитационное лечение, которое предполагает обследование. "Есть решение и немецких врачей, и украинских врачей, что ее здоровье улучшается", - добавил генпрокурор.

"Кому-то очень хочется, чтобы Тимошенко болела, и никогда не начался судебный процесс. Об этом как-то очень влиятельно думает сама Тимошенко и те, кто возле нее", - сказал он.

"Скажите, это правильно - затягивание процесса? Судебный процесс должен начаться, или нет? И лечение должно быть без конкретной даты завершения, что ли?", - добавил Пшонка.

"Если бы уважала закон Тимошенко, и все, которые возле нее, уже начался бы судебный процесс, и он бы завершился. И это дело суда - признать ее виновной, или не признать. Но она не очень хочет идти на этот процесс", - заявил он.

Генпрокурор добавил: "Наверное, как-то очень некомфортно защищать там, где наворовано много у государства. За это надо отвечать по закону. Встала бы перед судом и ответила, были ее кражи, или не были. Было ее мошенничество, или не было. Где была рядом с Лазаренко, а где сама это делала".

Кроме того, он возмутился поведением оппозиционных депутатов, которые пытались помешать доставке Тимошенко в суд.

"Скажите, что это за спектакль - до 40 депутатов пришли в больницу, закрыли вход-выход в больницу? Ой, Боже, Тимошенко повезут в суд. Будет разрешение суда - повезут ее в суд, как других возят", - отметил Пшонка.

"Она осуждена и отбывает наказание. И гуманизация, которая к ней есть в плане ее лечения, пусть радуется этому... Совесть надо иметь. Просто человеческую совесть", - добавил генпрокурор.

"Пусть к Лазаренко допустят 40 посетителей из Украины и других стран. А нам на допрос к нему нелегко попасть", - заявил он.

Кроме того, Пшонка добавил, что есть другие уголовные дела в отношении Тимошенко, которые готовы к направлению в суд.