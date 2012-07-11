Судья КС подозревает, что нардепы играют с избирателями в "прикосновенность"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции.

А.Стрижак отметил, что Верховная Рада уже несколько раз вносила на рассмотрение Конституционного суда представление об отмене депутатской неприкосновенности, но соответствующее решение до конца так и не приняла.

Он добавил, что депутаты имеют право вносить по несколько раз представление, но такую ситуацию можно расценивать «как злоупотребление правом».

А.Стрижак подчеркнул, что было решение Конституционного суда по поводу депутатской неприкосновенности, но оно не было реализовано. «Вы знаете, почему определенный период времени прошел, мы три года не слышали о неприкосновенности, а теперь мы услышали», - сказал А.Стрижак, обращаясь к журналистам и намекая на то, что данный вопрос затрагивается перед выборами.

А.Стрижак отметил, что законопроект об ограничении неприкосновенности, по которому сегодня было объявлено заключение КС, «не может быть реализован, потому что на последней сессии это нельзя делать, ведь нужно два голосования – сначала 226 голосов, на следующей сессии 300 голосов, а следующей сессии не будет (речь идет о том, что на следующей сессии будут завершены полномочия нынешней ВР – УНИАН)».

Он отметил, что журналисты сами должны догадаться, о чем в этой ситуации идет речь, – об игре или о настоящем желании принять изменения к Конституции. «Как по мне, это игра, это никакая не попытка внести изменения в Конституцию», - отметил он.

А.Стрижак подчеркнул также, что в ближайшее время не могут быть приняты и изменения к Конституции в части отмены неприкосновенности народных депутатов, которая была направлена в КС решением ВР 5 июля, поскольку в данный законопроект после заключения КС от 2010 года были внесены изменения. По его словам, поскольку были изъяты не только положения, которые касаются неконституционности ряда норм законопроекта №3251, но и были изменены нормы, которые касаются депутатской неприкосновенности, то в таком случае будет считаться, что это будет первое заключение КС, поскольку речь идет, в сущности, о новом законопроекте.

Как сообщалось, согласно процедуре рассмотрения законопроектов о внесении изменений в Конституцию Украины, должно быть заключение Конституционного Суда. После того парламент принимает решение 226 голосами и направляет на еще одно рассмотрение в КС законопроект, а затем принимает его уже окончательно 300 голосами.

По словам А.Стрижака, становится понятно, что нынешний парламент не сможет принять решение об отмене депутатской неприкосновенности без нарушения процедуры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 июля, КС обнародовал заключение относительно законопроекта об отмене неприкосновенности Президента, депутатов и судей, который был направлен 20 июня.

Согласно заключение, Верховная Рада не может вносить изменения в Конституцию в части отмены неприкосновенности Президента и судей.

В то же время, КС согласился с тем, что парламент может вносить изменения в Конституцию в части изъятия из нее норм относительно неприкосновенности народных депутатов Украины.