Количество протестов в Украине бьет рекорды

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты мониторинга, который проводит Центр исследования общества.

В частности, в мае и июне был вновь побит абсолютный месячный рекорд количества протестных событий за весь период мониторинга протестов, репрессий. На протяжении мая на улицах Украины состоялось 321 протестное событие, а на протяжении июня – по меньшей мере, 323, а также зафиксированы 62 негативные и 28 позитивные реакции на протесты. Последний раз рекордное количество протестов ЦИО фиксировал в марте 2012 года. Для сравнения: на пике протестов во время предпринимательского Майдана в ноябре 2010 года ЦИО зафиксировал лишь 292 протестных события, отмечается в сообщении.

По результатам мониторинга, на прошлой неделе побит абсолютный недельный рекорд количества протестных событий за весь период мониторинга. С 30 июня по 6 июля на улицах Украины состоялись, по меньшей мере, 139 протестных событий, зафиксированы 27 негативных и 19 позитивных реакций на протесты. Таким образом, в среднем на прошлой неделе ЦИО фиксировал почти 20 протестных событий ежедневно. Для сравнения: среднее ежедневное количество событий в 2011 году составило лишь около шести.

“Жару социально-политической жизни под стенами властных учреждений, очевидно, прибавило принятие закона о языках. Две трети акций (93 протестных события), которые имели место на прошлой неделе, касались «языкового вопроса». Чаще всего за язык люди выходили протестовать во Львовской (16 событий), Ивано-Франковской (9), Харьковской (6), Ривненской (6), Закарпатской (5) областях и в г. Киеве (9 событий)”, – говорится в сообщении ЦИО.

Анализ участников протестов вокруг «языкового вопроса» четко и однозначно указывает на высокую заинтересованность в нем со стороны политических партий. На прошлой неделе они приняли участие в 68% (63 события) «языковых» протестов. Притом что в целом за 2011 год партии принимали участие лишь в 34% всех протестных событий.

Но, несмотря на высокое участие политических партий, общее количество участников «языковых» протестов не было высоким. На прошлой неделе в 44% таких протестов приняли участие менее ста лиц, при этом в 34% событий численность не была сообщена вообще.

В ЦИО отмечают, что характерные высокая мобилизация политических партий и невысокое количество участников протестов вокруг закона о языках указывают на заинтересованность политиков в создании «языкового» ажиотажа и низкое желание обычных граждан активно участвовать в этом конфликте.

Мониторинг протестов, репрессий и уступок проводится Центром исследования общества с конца сентября 2009 года. Это проект по систематическому сбору информации обо всех (независимо от тематики и численности) протестах, репрессиях и уступках в ответ на протесты, которые проходят в реальном времени на всей территории Украины на основе мониторинга более 180 национальных, областных и активистских веб-медиа.