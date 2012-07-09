Ющенко пожелал Януковичу, чтобы его «святая миссия» удалась

Виктор Ющенко пожелал Виктору Януковичу, чтобы его «святая миссия» удалась.

Поздравление третьего президента Украины (2005-2010 годы) публикует Коммерсантъ в Украине.

«Виктор Федорович, вы — человек, которого миллионы украинцев избрали президентом, которому выпала честь сегодня представлять Украину. Хотелось бы, чтобы святая миссия формирования украинской соборности удалась вам хотя бы частично. Это ваша главная и самая сложная миссия», - говорится в поздравлении.

Как известно, сегодня Виктору Януковичу исполняется 62 года.