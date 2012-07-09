Ющенко пожелал Януковичу, чтобы его «святая миссия» удалась
14:04, 09 июля 2012Политика
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Третий президент Украины поздравил четвертого президента с днем рождения.
Ющенко поздравил Януковича
Виктор Ющенко пожелал Виктору Януковичу, чтобы его «святая миссия» удалась.
Поздравление третьего президента Украины (2005-2010 годы) публикует Коммерсантъ в Украине.
«Виктор Федорович, вы — человек, которого миллионы украинцев избрали президентом, которому выпала честь сегодня представлять Украину. Хотелось бы, чтобы святая миссия формирования украинской соборности удалась вам хотя бы частично. Это ваша главная и самая сложная миссия», - говорится в поздравлении.
Как известно, сегодня Виктору Януковичу исполняется 62 года.
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